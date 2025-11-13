Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, ότι κοιμάται μόνο δύο ώρες τη νύχτα, πυροδοτώντας ένα κύμα επικρίσεων που την κατηγορούν ότι ενθαρρύνει τις υπερβολικές ώρες εργασίας σε μια χώρα όπου η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής παραμένει ζήτημα που εγείρει ανησυχία.

«Κοιμάμαι περίπου δύο ώρες, το πολύ τέσσερις ώρες. Νιώθω ότι αυτό είναι κακό για το δέρμα μου», δήλωσε η Πρωθυπουργός μιλώντας σε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, όταν ερωτήθηκε για το ωράριο εργασίας – που είναι γνωστό στην Ιαπωνία ότι διαρκεί υπερβολικά πολύ.

Η Κυβέρνηση της Τακαΐτσι πραγματοποιεί συζητήσεις για πιθανή αύξηση του αριθμού των υπερωριών, πολιτική κίνηση που παρουσιάζεται ως στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης.

«Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν μια ισορροπία που να ταιριάζει στις επιθυμίες τους μεταξύ της φροντίδας των παιδιών, των οικογενειακών ευθυνών και της εργασίας και της απόλαυσης του ελεύθερου χρόνου τους, αυτό θα ήταν ιδανικό», είπε η Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Η ίδια υπερασπίστηκε τις εν εξελίξει συζητήσεις για την αύξηση των ωρών εργασίας, υποστηρίζοντας ότι εργαζόμενοι και εργοδότες έχουν διαφορετικές ανάγκες, με ορισμένους να έχουν δύο δουλειές για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, ενώ οι επιχειρήσεις επιβάλλουν αυστηρά όρια στις επιπρόσθετες ώρες εργασίας.

Η Πρωθυπουργός επέμεινε ότι τυχόν αλλαγές θα εγγυώνται την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Μετά την εκλογή της ως αρχηγού του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στις αρχές Οκτωβρίου, η Τακαΐτσι είχε δηλώσει την πρόθεσή της να «ξεχάσει για τον εαυτό της τον όρο “ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής”». «Θα δουλεύω, θα δουλεύω, θα δουλεύω, θα δουλεύω και θα δουλεύω και θα συνεχίσω να δουλεύω», είχε πει.

Είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα όταν συγκάλεσε μια συνάντηση με τους συνεργάτες της στις 03:00 τα ξημερώματα για την προετοιμασία μιας συνεδρίασης της Βουλής.

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής παραμένει ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα στη χώρα, όπου πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα άγχους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική – εξοντωτική εργασία έχει οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Οι Ιάπωνες έχουν λέξη για αυτό το φαινόμενο: «karoshi» («καρόσι»).