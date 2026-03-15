Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν δέκα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες του Ριάντ και ανατολικών περιοχών του βασιλείου, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية. pic.twitter.com/ndSXfte8pe — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 15, 2026