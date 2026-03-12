Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 02:00 την αναχαίτιση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κατευθυνόμενου στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας, που στοχοποιήθηκε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες.

«Drone που κατευθυνόταν προς το κοίτασμα (σ.σ. πετρελαίου) Σέιμπα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στην έρημο», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο περί αναχαίτισης άλλων 18 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.