Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δύο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

«Δύο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج. pic.twitter.com/mOTNyMQk8R — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 4, 2026

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.