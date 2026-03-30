Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του σουνιτικού βασιλείου.

«Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία» της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, χωρίς να διευκρινίσει από πού εκτοξεύτηκαν.