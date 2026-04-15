Το Υπουργείο Οικονομικών του Πακιστάν ανακοίνωσε την Τρίτη(14/4), ότι η Σαουδική Αραβία προτίθεται να ενισχύσει τη χώρα, με επιπλέον 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις, με στόχο τη στήριξη των συναλλαγματικών της αποθεμάτων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών και Εσόδων, ενημέρωσε τον γερουσιαστή Μουχάμαντ Αουρανγκζέμπ, ότι το ποσό αναμένεται να εκταμιευθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο Αουρανγκζέμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για τις εαρινές Συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημείωσε επίσης ότι η ήδη υπάρχουσα κατάθεση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία, θα παραταθεί επ’ αόριστον.