Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε σήμερα ότι το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον του Ριάντ και της ανατολικής επαρχίας της και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, «εκφράζει την πιο έντονη καταδίκη της για τις κατάφωρες και δειλές ιρανικές επιθέσεις με στόχο τις περιφέρειες του Ριάντ και της ανατολικής επαρχίας, οι οποίες αποκρούσθηκαν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Μπροστά σ’ αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση, το βασίλειο δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπισθεί την ασφάλειά του και να προστατεύσει το έδαφός του, τους πολίτες του και τους κατοίκους του, περιλαμβανομένης της επιλογής να απαντήσει σ’ αυτή την επίθεση».