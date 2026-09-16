Εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας η οποία επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά της Υεμένης –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, ότι επιτέθηκε με drone εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας.

Χθες Τρίτη, «η βασιλική δύναμη αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε εχθρικό drone που εξαπολύθηκε από την παραστρατιωτική τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι, προτού εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης της Μέκκας», ανέφερε ο εκπρόσωπος, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.

pic.twitter.com/eiAoFDk0zj — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 16, 2026

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε «νότια της Μέκκας», πρόσθεσε.

Οι Χούθι διαψεύδουν την επίθεση στη Μέκκα – «Τετριμμένο ψέμα»

Το κίνημα σιιτών ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, διέψευσε ότι επιτέθηκε στην ιερή πόλη της Μέκκας, χαρακτηρίζοντας «ψέμα» την κατηγορία εκπρόσωπου της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι κατηγορίες για την υποτιθέμενη στοχοποίηση της Μέκκας είναι τετριμμένο ψέμα, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν ξεγελά πλέον κανέναν», ανέφερε μέσω X ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ανσαραλά.