Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, ο κυριότερος υποστηρικτής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, κάλεσε χθες Πέμπτη Υεμενίτες αυτονομιστές να αποκαταστήσουν την εξουσία της δεύτερης στα εδάφη που κατέλαβαν το τελευταίο διάστημα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το αυτονομιστικό κίνημα που είναι γνωστό με την ονομασία Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ) και συμμετέχει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση κατέλαβε αχανείς εκτάσεις, που βρίσκονταν στα χέρια άλλων κυβερνητικών στρατευμάτων — και τονίζει πως πλέον ελέγχει το σύνολο των εδαφών της πάλαι ποτέ Νότιας Υεμένης, ανεξάρτητου κράτους από το 1967 ως το 1990.

Η φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου ήταν ήδη κομμένη στα δύο, με τους Χούθι, κίνημα ανταρτών υποστηριζόμενο από το Ιράν, να διατηρούν τον έλεγχο στην πρωτεύουσα Σαναά και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά, που κυρίευσαν το 2014, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, συμμαχία ετερόκλιτων δυνάμεων, να ελέγχει τον νότο και να έχει μεταφέρει μέχρι νεοτέρας την έδρα της στην Άντεν.

Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε πως κατέλαβε τις επαρχίες Μάχρα και Χαντραμούτ (ανατολικά), για να διώξει από την εξουσία αρχηγό φυλής και δυνάμεις προσκείμενες στην κυβέρνηση, που παρουσιάζει ως στοιχεία προσκείμενα στους Αδελφούς Μουσουλμάνους, και για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο, από το οποίο επωφελούνται κατ’ αυτό οι Χούθι και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου είναι μέρος του προεδρικού συμβουλίου, της ηγεσίας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, όπως και αρκετές άλλες οργανώσεις, που ελέγχουν άλλες περιοχές.

Το Ριάντ καταδικάζει την κατάληψη εδαφών «με μονομερή τρόπο, χωρίς τη συμφωνία του προεδρικού συμβουλίου και χωρίς συντονισμό με την ηγεσία του συνασπισμού», σύμφωνα με ανακοίνωση του σαουδαραβικού υπουργείου Εξωτερικών. Με τον όρο «συνασπισμός», η Σαουδική Αραβία αναφέρεται στη συμμαχία που σχημάτισε η ίδια το 2015, όταν επενέβη στον πόλεμο για να υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον των Χούθι.

Καταδικάζοντας την «αδικαιολόγητη κλιμάκωση», το σαουδαραβικό ΥΠΕΞ ανέφερε πως ευελπιστεί να υπάρξει «επείγουσα απόσυρση (…) των δυνάμεων (σ.σ. του ΣΜΝ) από τις δύο επαρχίες».

Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου απορρίπτει το αίτημα των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας να αποσύρει τα στρατεύματά του, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κίνημα.

Μολονότι συνεχίζει γενικά να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και τους Χούθι, που συμφωνήθηκε το 2022, αν και επισήμως δεν ανανεώθηκε, οι νέες εντάσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων εγείρουν κίνδυνο να επιδεινώσουν την κατάσταση στην Υεμένη, όπου εκτυλίσσεται σύμφωνα με τον ΟΗΕ μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters