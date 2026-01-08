Ένα email του 2011, σχετικό με απλήρωτους μισθούς σχεδόν 60.000 δολαρίων, σε πρώην προσωπική βοηθό της Σάρα Φέργκιουσον, εντοπίστηκε φωτογραφημένο στο γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια φωτογράφισης στο σπίτι του, για το New York Magazine το 2015. Το μήνυμα απευθυνόταν στην Αμάντα Θερσκ, τότε στενή συνεργάτιδα του πρίγκιπα Άντριου, και κοινοποιούνταν στον ίδιο και στη Φέργκιουσον.

Έφερε τον τίτλο «Διακανονισμός – John O’Sullivan» και ανέφερε ότι, παρά συμφωνία για την επιστροφή 59.933 δολαρίων, το ποσό δεν είχε καταβληθεί, δύο μήνες αργότερα. Στο email σημειωνόταν ότι η οφειλή είχε μειωθεί από 72.596 δολάρια για να επιτευχθεί συμβιβασμός, ενώ γινόταν λόγος για οικονομική και προσωπική επιβάρυνση της αποδέκτριας.

Email about Sarah Ferguson’s personal assistant being owed nearly $60k from Andrew and the former Duchess was found on Epstein’s desk https://t.co/pAprjJthEe — Daily Mail (@DailyMail) January 8, 2026

Δεν είναι σαφές γιατί το email βρισκόταν στο γραφείο του Έπσταϊν, χρόνια μετά από τη συνταξιοδότησή του. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τον Δεκέμβριο του 2010, ο Έπσταϊν συμφώνησε να καταβάλει 15.000 λίρες για απλήρωτους μισθούς και λογαριασμούς του Τζον Ο’Σάλιβαν, στο πλαίσιο συμφωνίας, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε οργανωθεί με τη μεσολάβηση του πρίγκιπα Άντριου.

Η πληρωμή εντάχθηκε σε ευρύτερη αναδιάρθρωση των χρεών της Φέργκιουσον, τα οποία τότε προσέγγιζαν τα 5 εκατομμύρια λίρες, με τους πιστωτές να καλούνται να αποδεχθούν σημαντικές περικοπές.

Μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής του Έπσταϊν, η Σάρα Φέργκιουσον ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε βαθιά για τη συνεργασία τη,ς μαζί του. Αργότερα ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι του είχε αποστείλει ιδιωτική επιστολή, στην οποία τον χαρακτήριζε «γενναιόδωρο και σταθερό φίλο».

Η υπόθεση επανήλθε στην επικαιρότητα, έπειτα από ανάρτηση του φωτογράφου Κρίστοφερ Άντερσον, ο οποίος υποστήριξε ότι το περιοδικό απέσυρε το άρθρο και ότι δέχθηκε πιέσεις και απειλές, για να παραδώσει το φωτογραφικό υλικό.