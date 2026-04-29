Για μια τελευταία… selfie μπροστά στον καθρέφτη, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σταμάτησε ο Κόουλ Άλεν, ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το βράδυ του Σαββάτου, 25 Απριλίου.

Τη φωτογραφία έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δικαστικές Αρχές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτογραφία τραβήχτηκε περίπου 30 λεπτά πριν ο 31χρονος, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, περάσει τρέχοντας από τα σημεία ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλων.

Στο ντοκουμέντο ο δράστης φαίνεται να χαμογελά. Φοράει πουκάμισο και γραβάτα, ενώ έχει μαζί του πολλά μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά.

