Σε μια νέα, ιστορική πολιτική φάση έχει εισέλθει η Σερβία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ιδρυτική συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης, η οποία προέκυψε από τις πρόωρες κάλπες της 25ης Οκτωβρίου. Με την έναρξη των εργασιών της Βουλής, μπαίνει και με τη βούλα τέλος στη 14χρονη κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Το νέο κοινοβούλιο των 250 εδρών παρουσιάζει μια πρωτόγνωρη εικόνα για τα πολιτικά χρονικά της χώρας. Τον απόλυτο έλεγχο έχει πλέον η νικήτρια των εκλογών, «Φοιτητική Λίστα», καταλαμβάνοντας 140 έδρες με 2.354.417 ψήφους. Στον αντίποδα, στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάθεται ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία» του απερχόμενου SNS, ο οποίος συγκέντρωσε κάτι παραπάνω από 1,7 εκατομμύρια ψήφους (περίπου 600.000 λιγότερες από τους νικητές) και περιορίζεται στους 103 βουλευτές. Ο κοινοβουλευτικός χάρτης συμπληρώνεται από τις επτά έδρες που ανήκουν σε κόμματα των εθνικών μειονοτήτων.

Όπως τονίζουν πολιτικοί αναλυτές, το σημερινό σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είχε συνηθίσει η χώρα. Τα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης έμειναν εκτός Βουλής, αφήνοντας ουσιαστικά μόνο δύο μεγάλους και αντίρροπους πόλους να κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή. Η σημερινή παρθενική συνεδρίαση περιλαμβάνει την ορκωμοσία των νέων βουλευτών και, ακολούθως, την εκλογή του προεδρείου και τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Το στοίχημα της απειρίας απέναντι στους «βετεράνους»

Η «Φοιτητική Λίστα» γεννήθηκε μέσα από το κύμα οργής και τις μαζικές κινητοποιήσεις του Νοεμβρίου του 2024, όταν οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών για την τραγωδία με την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Η παράταξη απαρτίζεται από πολίτες χωρίς προηγούμενη επαγγελματική τριβή με την πολιτική. Αυτή ακριβώς η απειρία αποτελεί, σύμφωνα με τους παρατηρητές, τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη νέα πλειοψηφία, καθώς τα άπειρα στελέχη της καλούνται πλέον να αντιπαρατεθούν με τους «βετεράνους» κοινοβουλευτικούς του SNS.

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του κοινοβουλίου σε σώμα, θα τεθούν σε κίνηση οι διαδικασίες για τον σχηματισμό της νέας σερβικής κυβέρνησης, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης των διεργασιών να τοποθετείται στις αρχές Δεκεμβρίου.