Σε μια συγκλονιστική δήλωση, προέβη ο διάσημος τενίστας με τις πολλαπλές διακρίσεις, Νόβακ Τζόκοβιτς. που εξέφρασε την ανησυχία του για την κρισιμότητα της κατάστασης στη Σερβία, επισημαίνοντας ότι η χώρα του βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου».

Μιλώντας στην Αμερική, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το US Open, ο διεθνούς φήμης τενίστας, περιέγραψε την ένταση που επικρατεί στη Σερβία και τόνισε ότι η κοινωνική και πολιτική αναταραχή, έχει περιορίσει σημαντικά, το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό στη χώρα του.

«Η κατάσταση είναι ακραία»

Ο Τζόκοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η γενικότερη κατάσταση στη Σερβία είναι τόσο τεταμένη, που ο κόσμος ασχολείται ελάχιστα με τον αθλητισμό.

Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά η κατάσταση δεν δείχνει να βελτιώνεται».

Αναφερόμενος στην κλιμακούμενη ένταση, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του, αναφορικά με τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα του.

Αναφορά στη Μεταφορά του Τουρνουά και την Αθήνα

Όσον αφορά το τουρνουά Belgrade Open, ο Τζόκοβιτς ανέφερε ότι λυπάται για την υποχρεωτική μεταφορά της διοργάνωσης στην Αθήνα, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη Σερβία.

Ωστόσο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θερμή υποδοχή, που έλαβε η διοργάνωση στην Ελλάδα:

«Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου μας υποδέχθηκαν φιλικά και ζεστά. Είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα να φιλοξενεί το τουρνουά μετά από δεκαετίες απουσίας».

Η Ελλάδα και το Τένις: Μια Ιδιαιτερότητα στην Νοοτροπία

Ο Σέρβος τενίστας επισήμανε πως, παρά την έντονη πολιτική και κοινωνική διαφορά μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας, οι δύο χώρες μοιράζονται μια κοινή αγάπη για τον αθλητισμό, ιδιαίτερα το μπάσκετ και το τένις.

«Η Ελλάδα είναι μια μεγαλύτερη χώρα από τη Σερβία, αλλά έχουμε παρόμοια νοοτροπία.

Οι άνθρωποι αγαπούν τον αθλητισμό και το τένις είναι πια σε υψηλό επίπεδο εδώ, χάρη στους Τσιτσιπά και Σάκκαρη», δήλωσε.

Η Μελλοντική Επιστροφή του Τουρνουά στη Σερβία

Όσον αφορά το μέλλον του Belgrade Open, ο Τζόκοβιτς δεν απέκλεισε την πιθανότητα επιστροφής του τουρνουά στο Βελιγράδι.

Ελπίζει ότι τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και το τουρνουά θα επιστρέψει στην πατρίδα του, ίσως και σε υψηλότερη κατηγορία.

«Το κοινό στο Βελιγράδι αγαπά το τένις και η Σερβία έχει γίνει μια από τις κορυφαίες χώρες στο άθλημα αυτό τα τελευταία 20 χρόνια», κατέληξε.

Αναλυτικά για το Hellenic Championship

Η διοργάνωση του τένις, που πλέον ονομάζεται Hellenic Championship, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ, από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Στην Αθήνα, ο Τζόκοβιτς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, αναμένουν την θερμή υποδοχή του κοινού και την ευκαιρία να αγωνιστούν, σε έναν από τους πιο διάσημους χώρους για τον αθλητισμό στην Ευρώπη.