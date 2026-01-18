Η Σικελία μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο κυκλώνας «Harry» αναμένεται να πλήξει το νησί από τη νύχτα της Δευτέρας μέχρι την Τρίτη, με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σοβαρές θαλασσοταραχές. Οι πιο επικίνδυνες περιοχές είναι οι ανατολικές ακτές, ενώ το Παλέρμο και η δυτική Σικελία δεν αποκλείεται να δεχτούν ισχυρές βροχές και ανέμους άνω των 100 χλμ./ώρα.

Οι Αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή όλες τις επιχειρησιακές δομές, ανακοινώνοντας αναστολή αδειών για το προσωπικό και ενεργοποίηση εθελοντικών ομάδων για υποστήριξη των τοπικών αρχών. Στοχευμένες εργασίες για την προστασία κατοικιών και παραλιών βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ η Πολιτική Προστασία παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με Νομαρχίες και Δημάρχους.

Η Πολιτική Προστασία εκδίδει τακτικά δελτία με τα επίπεδα συναγερμού και τις φάσεις ενεργοποίησης για όλες τις περιοχές της Σικελίας. «Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι και να τηρούν τα μέτρα προστασίας», αναφέρεται σε αυτά τα δελτία.