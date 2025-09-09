Νέα διάσταση δίδεται στην υπόθεση που αφορά επιστολή ενταγμένη στο λεύκωμα για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς οι διαχειριστές της περιουσίας του παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφό της. Η επιστολή φέρεται να φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και συνοδεύεται από σκίτσο γυναικείου σώματος, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει ότι πρόκειται για «πλαστογραφία».

Η επίμαχη επιστολή παρουσιάζει στοιχεία που έχουν κινήσει το ενδιαφέρον ερευνητών και ΜΜΕ:

• Η υπογραφή: Πρόκειται για ένα «στριφτό» «Donald», τοποθετημένο κάτω από το σκίτσο ώστε να θυμίζει τρίχες εφηβαίου. Αν και ο Τραμπ υπογράφει συνήθως με το πλήρες όνομά του, υπάρχουν παραδείγματα απλούστερων μορφών υπογραφής του.

• Το σκίτσο: Απεικονίζει με έντονες γραμμές ένα γυναικείο σώμα με καμπύλες. Στο παρελθόν, σχέδια αποδιδόμενα στον Τραμπ, όπως το γνωστό σκίτσο της Νέας Υόρκης, έχουν δημοπρατηθεί.

• Το κείμενο: Είναι δακτυλογραφημένο, σε μορφή φανταστικού διαλόγου γραμμένου σε τρίτο πρόσωπο. Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς αναφερθεί στον εαυτό του με αντίστοιχο τρόπο σε δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις.

• Η φρασεολογία: Περιέχει εκφράσεις όπως «Enigmas never age, have you noticed that?» και «Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret». Η λέξη «enigma» έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ σε βιβλία του, ενώ η φράση «a wonderful thing» συναντάται συχνά στον δημόσιο λόγο του.

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει ήδη από τον Ιούλιο το περιεχόμενο του λευκώματος, που δημιουργήθηκε το 2003 και περιλάμβανε ευχετήρια μηνύματα από γνωστά πρόσωπα, μεταξύ αυτών ο Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Λεόν Μπλακ. Κάποιες ευχές ήταν τυπικές, ενώ άλλες εμπεριείχαν σεξουαλικά υπονοούμενα ή σκίτσα.

Παρά τις διαψεύσεις του Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης για ψευδείς ειδήσεις και έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση, η υπόθεση προκαλεί πολιτική ένταση στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί ζητούν τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων, ενώ Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν την αντιπολίτευση για μικροπολιτική εκμετάλλευση.

Η διαμάχη φαίνεται πως θα συνεχιστεί, καθώς το λεύκωμα του Έπσταϊν έχει τεθεί πλέον υπό επίσημη διερεύνηση από το Κογκρέσο και ενδέχεται να αποτελέσει νέα αφορμή πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον ρόλο και τις σχέσεις του Τραμπ με τον χρηματοδότη.