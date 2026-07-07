Oι τελετές για τον αποχαιρετισμό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν περνούν πλέον σε ιρακινό έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, το φέρετρο που μεταφέρει τη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε τις βραδινές ώρες στην ιστορική και ιερή πόλη Νατζάφ του Ιράκ.

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη των μεγάλων νεκρικών πομπών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε δύο από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις της γειτονικής χώρας.

Οι περιοχές αυτές φιλοξενούν τα πιο εμβληματικά και ιερά προσκυνήματα των σιιτών μουσουλμάνων παγκοσμίως, γεγονός που προσδίδει τεράστιο συμβολισμό και θρησκευτική βαρύτητα στην παρουσία της σορού του Ιρανού ηγέτη στο Ιράκ, εν μέσω δρακόντειων μέτρων ασφαλείας και της αναμενόμενης προσέλευσης χιλιάδων πιστών.

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση έδειξε την άφιξη της πτήσης που μετέφερε το φέρετρο στο διεθνές αεροδρόμιο της Νατζάφ, όπου έγινε δεκτό από τον πρωθυπουργό της χώρας Άλι αλ Ζαΐντι και υψηλόβαθμους αξιωματούχους ενόψει των επικήδειων τελετών και της μαζικής επικήδειας πομπής.

Στην επίσημη υποδοχή στο αεροδρόμιο παρέστησαν Ιρακινοί πολιτικοί ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες των Σιιτών, πριν το φέρετρο μεταφερθεί μέσα από την πόλη για τις εκδηλώσεις πένθους που αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου αύριο, Τετάρτη.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έφθασε επίσης στη Νατζάφ για να συμμετάσχει στις τελετές, μαζί με τους Ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες του σιιτικού Ισλάμ.