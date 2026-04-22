Την στιγμή που οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές -ΗΠΑ και Ιράν- είχαν «παγώσει» το ταξίδι των αξιωματούχων τους στο Ισλαμαμπάντ, το Πακιστάν κάλεσε τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και το Ιράν να παρατείνουν την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Σε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Νάταλι Α. Μπέικερ, ο υπουργός Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ τόνισε την ανάγκη για διάλογο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και δήλωσε ότι το Πακιστάν προέτρεψε τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας.

«Η Επιτετραμμένη των ΗΠΑ Νάταλι Α. Μπέικερ επισκέφθηκε σήμερα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, γερουσιαστή Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ. Οι συζητήσεις αφορούσαν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης/Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη συνεχή έμφαση που δίνει το Πακιστάν στον διάλογο και τη διπλωματία ως τα μόνα βιώσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προέτρεψε τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας και να δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία.

Η Επιτετραμμένη Μπέικερ εξέφρασε την εκτίμηση των ΗΠΑ για τον εποικοδομητικό και θετικό ρόλο του Πακιστάν στην προώθηση της ειρήνης στην περιοχή και στη διευκόλυνση του διαλόγου», αναφέρει η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.