Η Σουηδία θα αποκτήσει αμυντικούς εξοπλισμούς ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων κορωνών (317 εκατομμυρίων ευρώ) για την άμυνά της απέναντι στους πυραύλους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα μαχητικά αεροπλάνα, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Κυβέρνησή της.

Δύο δισεκατομμύρια κορώνες (180 εκατομμύρια ευρώ) θα διατεθούν στην αγορά πυραύλων αέρος, αέρος μικρού βεληνεκούς IRIS-T και 1,5 δισεκατομμύριο (140 εκατομμύρια ευρώ) στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των πυραύλων αυτών, διευκρίνισαν σε ανακοίνωση οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Πολ Γιόνσον, σε συνέντευξη Τύπου στη μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας του Χάλμσταντ, στη νότια Σουηδία.

Οι εξοπλισμοί αυτοί θα χρησιμεύσουν στην «κατάρριψη μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», πρόσθεσε.

Ο όμιλος συστημάτων άμυνας Saab ανακοίνωσε ότι έλαβε μια παραγγελία από τη σουηδική Διοίκηση Αμυντικού Υλικού (FMV) που αφορά αισθητήρες και λογισμικά διοίκησης και ελέγχου αντί ποσού 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών. Οι παραδόσεις θα γίνουν μεταξύ 2027 και 2028, διευκρίνισε ο όμιλος.

«Το ραντάρ μπορεί, για παράδειγμα, να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δεν είναι μεγαλύτερα από ένα κουτί γάλα, σε απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων χιλιομέτρων», εξήγησε ο Υπουργός.

Η Σουηδία επιτάχυνε την αύξηση των στρατιωτικών της δαπανών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και με την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ το 2024.

Μετά το Ψυχρό Πόλεμο, η χώρα είχε μειώσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες, επικεντρώνοντας τις στρατιωτικές της προσπάθειες σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Ωστόσο, άλλαξε στάση μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία το 2014.

Η Σουηδία προβλέπει να διαθέσει 300 δισεκατομμύρια κορώνες (27 δισεκ. ευρώ) σε 10 χρόνια στις αμυντικές της δαπάνες.