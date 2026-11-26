Την κλήση του πρέσβη της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (26/11) το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας, προκειμένου να του μεταφέρει την επίσημη διαμαρτυρία της Στοκχόλμης τόσο για την πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικούς πυραύλους όσο και για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας ενός Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στο έδαφος της Δανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρώσος διπλωμάτης κλήθηκε ώστε να του γνωστοποιηθεί η θέση της Σουηδίας κατά της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου που σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν τρεις ρωσικοί πύραυλοι κρουζ συνετρίβησαν στη νοτιοδυτική Πολωνία, στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα.

Καταδίκη για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας στη Δανία και δήλωση της Σουηδής ΥΠΕΞ

Παράλληλα, το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ενώπιον του Ρώσου πρέσβη καταδικάστηκαν και «τα σχέδια δολοφονίας ενός Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στο έδαφος της Δανίας, τα οποία η Δανία απέδωσε στη Ρωσία στις 20 Νοεμβρίου». Όπως είχε ανακοινώσει την ημέρα εκείνη η Δανία, η Μόσχα κατηγορείται ότι είχε προετοιμάσει την απόπειρα δολοφονίας ενός Ουκρανού ράπερ με αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια συναυλίας στα προάστια της Κοπεγχάγης, με τη συνδρομή εγχώριας εγκληματικής συμμορίας, με την Κοπεγχάγη να καλεί τότε τον Ρώσο πρέσβη και να του γνωστοποιεί την απέλαση εντός επτά ημερών του Ρώσου στρατιωτικού ακολούθου.

Σε δήλωσή της, η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, υπογράμμισε την αλληλεγγύη της χώρας της προς τη Βαρσοβία και την Κοπεγχάγη, τονίζοντας: «Η Σουηδία εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους συμμάχους της, Πολωνία και Δανία. Οι απόπειρες της Ρωσίας να διχάσει την Ευρώπη και να υπονομεύσει τη στήριξη στην Ουκρανία είναι καταδικασμένες σε αποτυχία».

Η ίδια προσέθεσε ότι η Σουηδία θα συνεχίσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, την οποία χαρακτήρισε ως την ύψιστη προτεραιότητα της σουηδικής εξωτερικής πολιτικής.