Στην ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στην ανατολική Πολωνία προχωρά η Σουηδία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του κομβικού κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ μέσω του οποίου διοχετεύεται η στρατιωτική και πολιτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η αποστολή, την οποία ανακοίνωσε ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον, θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει περίπου 100 στρατιωτικούς από το Σύνταγμα Αεράμυνας του Χάλμσταντ, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν την αντίστοιχη ολλανδική μονάδα.

Η κίνηση αυτή λειτουργεί συνδυαστικά με την αποστολή σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών Gripen για την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Συμμαχίας, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές υβριδικές επιθέσεις.

Αν και η σουηδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την αποστολή του εξειδικευμένου προσωπικού, αρνήθηκε να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των μονάδων Patriot που θα μεταφερθούν και θα αναπτυχθούν στο πολωνικό έδαφος.

Συνδυασμένη επιχείρηση με μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Η ανάπτυξη των πυραυλικών συστημάτων Patriot συμπληρώνει τη σουηδική στρατιωτική παρουσία στην Πολωνία, καθώς από την 1η Οκτωβρίου έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή μαχητικών αεροσκαφών Gripen στο πλαίσιο της επιτήρησης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Τα σουηδικά μαχητικά θα συμμετέχουν για διάστημα δύο μηνών στην ολοκληρωμένη αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της Συμμαχίας. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται κυρίως από βάσεις εντός της Σουηδίας, ενώ διατηρείται και μικρότερη προωθημένη παρουσία σε πολωνικό αεροδρόμιο.

Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον ξεκαθάρισε το πλαίσιο των δύο αποστολών αναφέροντας:

«Ο στόχος τόσο της ανάπτυξης των Gripen, όσο και της ανάπτυξης των Patriot είναι η προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο».

Το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί ζωτικό κρίκο στην αλυσίδα μεταφοράς όπλων, πολεμοφοδίων και ανθρωπιστικού υλικού προς το Κίεβο.

Προειδοποιήσεις για υβριδικές επιθέσεις και οι δηλώσεις Πούτιν

Η απόφαση της Στοκχόλμης λαμβάνεται σε μια περίοδο οξυμένης αβεβαιότητας για την ασφάλεια, στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επικαλούμενος εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών, προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εξαπολύσει «υβριδικές» επιθέσεις με χρήση drones και πυραύλων εναντίον κρατών που παρέχουν στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα αντιδράσει άμεσα σε περίπτωση που υποστεί επιθετική ενέργεια, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ.