Η Σουηδία θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, για να συμμετάσχει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης περιοχής, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο Σουηδός Πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον.

Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης “Operation Arctic Endurance”. Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας», τόνισε με ανάρτηση στο «Χ» ο Σουηδός Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η αποστολή είναι μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».

Νωρίτερα σήμερα, η Δανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.