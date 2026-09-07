Την απόκτηση του κινητού συστήματος πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS της αμερικανικής Lockheed Martin δρομολογεί η Σουηδία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας της χώρας, Παλ Τζόνσον.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Τζόνσον στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου, η αξία της εξοπλιστικής συμφωνίας εκτιμάται στα 7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 728,8 εκατομμύρια δολάρια). Η εν λόγω σύμβαση αφορά την προμήθεια περίπου 10 συστημάτων Υψηλής Κινητικότητας (High Mobility Artillery Rocket Systems), καθώς και των συνοδευτικών πυρομαχικών τους.

Οι πρώτες παραδόσεις του νέου στρατιωτικού εξοπλισμού αναμένεται να ξεκινήσουν από το 2027. Ιδιαίτερης βιομηχανικής σημασίας είναι το γεγονός ότι τα πυρομαχικά για τα συγκεκριμένα συστήματα θα κατασκευάζονται εντός Σουηδίας, μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας Saab με τη Lockheed Martin.