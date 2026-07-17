Νέες τεχνικές προκλήσεις αντιμετωπίζει το φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα του Έλον Μασκ, καθώς η SpaceX αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη 13η δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Starship λόγω αστοχίας στην εκκίνηση των κινητήρων του στο παρά ένα.

Βίντεο που δείχνει το πρόβλημα στους κινητήρες του πυραύλου:

Βίντεο που δείχνει την διακοπή της εκτόξευσης του Starship:

Η διακοπή της διαδικασίας δευτερόλεπτα πριν από την απογείωση από τη βάση Starbase στο Τέξας οδήγησε σε άμεση εκφόρτωση των καυσίμων, ενώ προκάλεσε κραδασμούς στη Wall Street, με τη μετοχή της εταιρείας να καταγράφει πτώση άνω του 6% στις ασιατικές αγορές.

Παρά το προσωρινό εμπόδιο, η SpaceX προετοιμάζεται για νέα απόπειρα τις επόμενες ημέρες, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στο μεγάλο στοίχημα της πλήρους επαναχρησιμοποίησης του πυραύλου.

Η διαστημική τεχνολογία αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά μια εξαιρετικά απαιτητική υπόθεση, όπου η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την επιτυχία μιας αποστολής.

Η αστοχία των κινητήρων στο «παρά ένα»

Η 13η μεγάλη δοκιμαστική αποστολή του Starship ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τη βάση Starbase στο νότιο Τέξας, με τον Έλον Μασκ να διαφημίζει εντατικά το γεγονός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X. Ωστόσο, την ώρα που όλα ήταν έτοιμα για την απογείωση, η αντίστροφη μέτρηση διακόπηκε απότομα.

Πυκνά σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν γύρω από τον πύργο εκτόξευσης, αλλά ο πύραυλος παρέμεινε σταθερός στην εξέδρα. Ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι ορισμένοι κινητήρες Raptor απέτυχαν να εκκινήσουν σωστά. Η δυσλειτουργία αυτή ενεργοποίησε αυτόματα το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας, το οποίο ακύρωσε την εκτόξευση και ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία εκφόρτωσης των καυσίμων.

«Θα εξετάσουμε διεξοδικά τι συνέβη, θα αναλύσουμε τα δεδομένα μαζί με τις ομάδες μας και θα αποφασίσουμε πότε θα γίνει η επόμενη προσπάθεια», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της SpaceX, Νταν Χουότ, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η επόμενη απόπειρα θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Βίντεο δείχνει την εκτόξευση της πτήσης 13 του διαστημόπλοιου SpaceX, η οποία ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή:

«Κλυδωνισμοί» στη μετοχή μετά το ιστορικό IPO

Η ματαίωση της εκτόξευσης είχε άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική αγορά, καθώς αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμή του Starship μετά την εντυπωσιακή είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο τον περασμένο Ιούνιο, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε περίπου 86 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά τα νέα για την αναβολή, η μετοχή της SpaceX δέχθηκε σημαντικές πιέσεις, υποχωρώντας περισσότερο από 6% στην πλατφόρμα Blue Ocean κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία. Αν και η μετοχή είχε σημειώσει εντυπωσιακό ράλι αμέσως μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), τις τελευταίες εβδομάδες κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, υποχωρώντας ορισμένες φορές ακόμη και κάτω από την τιμή διάθεσης.

Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των αναλυτών της Wall Street διατηρεί θετική και αισιόδοξη στάση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κολοσσού του Έλον Μασκ.

Βίντεο από ανάρτηση της SpaceX στο Χ που δείχνει τη δέκατη τρίτη δοκιμαστική πτήση του Starship:

Watch Starship’s thirteenth flight test https://t.co/wYoNPiNMz8 — SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026

Το μεγάλο στοίχημα της NASA και η επαναχρησιμοποίηση

Η ανάπτυξη του Starship αποτελεί μια επένδυση που ήδη ξεπερνά τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο απώτερος στόχος του Μασκ είναι να καταστήσει το Starship τον πρώτο πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο στον κόσμο, μειώνοντας δραστικά το κόστος των διαστημικών ταξιδιών. Ο ίδιος έχει εκτιμήσει ότι η αναβαθμισμένη έκδοση Starship V3 θα μπορούσε να επιτύχει αυτό το ορόσημο πριν από το τέλος του έτους.

Η επιτυχία του προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη SpaceX , που σχεδιάζει τη χρήση του για διαστημικά κέντρα δεδομένων και την επέκταση του δικτύου Starlink, αλλά και για την ίδια τη NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει υπογράψει συμβόλαια ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία, προκειμένου το Starship να χρησιμοποιηθεί ως το σεληνιακό όχημα προσεδάφισης που θα μεταφέρει ξανά αστροναύτες στη Σελήνη από το 2028.

Για να κερδίσει αυτό το ιστορικό στοίχημα, η SpaceX καλείται πλέον να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να πραγματοποιεί ασφαλείς και διαδοχικές εκτοξεύσεις, να ανεφοδιάζει το σκάφος σε τροχιά και να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των ανθρώπινων πληρωμάτων.