Σε πολλές περιοχές στην περιοχή της Καλαβρίας της Κάτω Ιταλίας, μια σπάνια πολιτισμική παρακαταθήκη συνεχίζει να αντηχεί μέσα από τις φωνές των ντόπιων.

Πρόκειται για τα «γκρεκάνικα», γνωστά και ως καλαβριανά ελληνικά, μια ιδιαίτερη διάλεκτο που διατηρείται ζωντανή χάρη στους «Γκρεκάνους», τους κατοίκους της περιοχής που κρατούν τις ρίζες τους γαντζωμένες στο ελληνικό παρελθόν.

Αν και η πλειονότητα των εναπομεινάντων ομιλητών ανήκει πλέον στην τρίτη ηλικία —καθώς οι νεότερες γενιές έχουν υιοθετήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ιταλική γλώσσα— η επιθυμία για τη διατήρηση αυτής της γλωσσικής κληρονομιάς παραμένει ισχυρή.

Σε χαρακτηριστικές στιγμές της καθημερινότητάς τους, οι παλαιότεροι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία αλλά και το πείσμα τους να μην αφήσουν τη διάλεκτό τους να σβήσει στον χρόνο, διεκδικώντας τη συνέχεια της ταυτότητάς τους.

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι από του νεότερους που… επιμένουν Ελληνικά !