Σοκαριστικές εικόνες από τροχαίο ατύχημα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κατοικημένη περιοχή στο Μέρφρισμπορο του Τενεσί, στις ΗΠΑ.

Όχημα που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο σε στροφή, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στην αυλή κατοικίας. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που εκτόξευσε σταθμευμένο αυτοκίνητο πάνω στη βεράντα του σπιτιού, ενώ ο οδηγός συνελήφθη κατηγορούμενος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών (DUI).

Το βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ήσυχη γειτονιά της πόλης Μέρφρισμπορο στο Τενεσί, όταν ο ιδιοκτήτης κατοικίας είδε την περιουσία του να μετατρέπεται σε συντρίμμια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, το όχημα κινούνταν με ανεξέλεγκτη ταχύτητα επί του τοπικού οδικού δικτύου. Φτάνοντας σε μια στροφή, ο οδηγός δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός οδοστρώματος και να εισβάλει βίαια στην ιδιωτική αυλή.

Η ορμή του οχήματος ήταν καταιγιστική. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, χτύπησε με τεράστια δύναμη πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά από την κατοικία. Από τη βίαιη ώθηση, το σταθμευμένο όχημα εκτοξεύτηκε και κατέληξε πάνω στη βεράντα του σπιτιού, προκαλώντας σοβαρότατες υλικές ζημιές στην υποδομή της κατοικίας.

Ταχύτητα άνω των 110 χλμ./ώρα και σύλληψη για ουσίες

Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, σοκαρισμένος από το μέγεθος της καταστροφής, εκτίμησε ότι το όχημα έτρεχε με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, σε μια περιοχή όπου τα όρια ταχύτητας είναι ιδιαίτερα χαμηλά λόγω της παρουσίας κατοικιών.

Αμέσως στο σημείο σήμανε συναγερμός και έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε από τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκε σε πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αμέσως μετά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, σε Bάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών (DUI), καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση φθορών σε ξένη ιδιοκτησία.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και οργή στην τοπική κοινωνία του Μέρφρισμπορο, με τους περίοικους να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους επισημαίνοντας ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί μεταξύ των κατοίκων ή διερχόμενων πεζών.