Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που απεικονίζουν στρατιώτες της RSF να εκτελούν αιχμαλώτους αμάχους και άοπλους άνδρες στο Ελ-Φάσερ, στο Σουδάν, λίγες μέρες μετά την κατάληψη της πόλης.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ένα μέρος από αυτό το υλικό, δημοσίευσε η Daily Mail.

Σε μια σοκαριστική σκηνή, ένας ένοπλος φαίνεται να κοιτάει την κάμερα και να κάνει το σήμα της νίκης, ενώ αμέσως μετά πυροβολεί και σκοτώνει έναν άοπλο άνδρα:

Δείτε και βίντεο από σχετικό ρεπορτάζ του SKY News:

Από τις 26 Οκτωβρίου, που οι RSF κατέλαβαν το Ελ-Φάσερ, μετά από πολιορκία 18 μηνών, χιλιάδες άμαχοι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων αναφέρουν ότι πιθανόν πάνω από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που πέθαναν εντός νοσοκομείων.

Εν τω μεταξύ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν σωρούς με νεκρούς πάνω στην άμμο.

Οι Αρχές της RSF αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενες ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή ότι τα βίντεο είναι προπαγάνδα. Ωστόσο, διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αμφισβητούν αυτές τις δηλώσεις και ζητούν ανεξάρτητη έρευνα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη για τους κατοίκους της περιοχής, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πόλη, αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες περιοχές.

Έκκληση να τερματιστεί «ο εφιάλτης στο Σουδάν απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή «διαπραγματεύσεων» για την άμεση παύση της σύγκρουσης στο Σουδάν, προειδοποιώντας για μια κρίση που «γίνεται ανεξέλεγκτη».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (και) να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη βίας, τώρα». «Η φρικτή κρίση στο Σουδάν (…) γίνεται ανεξέλεγκτη», πρόσθεσε.

Πηγές: Daily Mail

– SKY News

Π.Π.