Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που αποτυπώνει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-18 Hornet που πετά στον ιρανικό εναέριο χώρο να αποφεύγει την τελευταία στιγμή έναν πύραυλο.

Τα αντίμετρα έκαναν τη δουλειά τους

Ο πιλότος του F-18 Hornet, ο οποίος πραγματοποιούσε πτήση πάνω από το Τσαμπαχάρ, στο νότιο Ιράν, έχει καταλάβει ότι τον έχει «κλειδώσει» ένας ιρανικός πύραυλος εδάφους-αέρος, ο οποίος έρχεται προς το μέρος του με μεγάλη ταχύτητα.

Αμέσως ενεργοποιεί το σύστημα αντιμέτρων και με έναν ελιγμό αποφεύγει την τελευταία στιγμή το χτύπημα που θα είχε ολέθριες συνέπειες για εκείνον.

