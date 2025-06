Τραγικό θάνατο βρήκε η 19χρονη Σέρβα ΤικΤοκερ Tijanaa Radonjic , η οποία ενώ έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς πανικοβλήθηκε κι έλυσε τους ιμάντες του αλεξίπτωτου που τη κρατούσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 50 μέτρων στο Μαυροβούνιο.

Τα τρομακτικά δευτερόλεπτα καταγράφονται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο X και παγώνει. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, η Ράντονιτς εξετάζεται αν έχει πάθει κρίση πανικού, όταν έκανε τις κινήσεις που οδήγησαν στον θάνατό της.

Η 19χρονη Σέρβα έβγαλε το γιλέκο και στη συνέχεια βγήκε από τους ιμάντες ασφαλείας που ήταν περασμένοι στα πόδια της και βρέθηκε στο κενό.

Tijana Radonjic, a 19-year-old from Serbia, died after falling over 50 meters during a parasailing video shoot in Becici, near Budva, Montenegro, on May 28, 2025.

Reports say that she unbuckled her seatbelt, possibly due to a panic attack, but her family disputes this.

