Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει ιρανικό drone χτυπά το ξενοδοχείο al Rhaseed στη Βαγδάτη.
Από την επίθεση με drone εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας πήρε φωτιά η οροφή του ξενοδοχείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές.
Δείτε το βίντεο:
🇮🇶🇸🇦🇶🇦🇪🇺 — IRAK / ARABIE SAOUDITE / QATAR / UNION EUROPÉENNE
🔴 CRITIQUE – Un drone lancé a impacté l’hôtel Al-Rasheed dans la Zone verte à Bagdad.
‼️L’établissement accueille notamment les ambassades saoudienne et qatarienne, ainsi qu’une mission de l’Union européenne. pic.twitter.com/JEO5KmD2E4
— NEXUS (@nexus_osint) March 16, 2026