Στη δημοσιότητα ήλθε βίντεο που φέρεται να δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπά πριν από κάποιες ημέρες την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Η έκρηξη, σύμφωνα με τις αναφορές, έγινε πολύ κοντά σε Αμερικανούς στρατιώτες, ωστόσο δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, κατά την επίσημη ενημέρωση.

Δείτε το βίντεο

 

