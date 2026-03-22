Στόχος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έγινε η γέφυρα Κασμίγια, στον ποταμό Λιτάνι, στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά από σχετική προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης, δείχνει τη γέφυρα, η οποία βρίσκεται στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο, να πλήττεται και να καλύπτεται από πυκνό σύννεφο καπνού.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επίθεση εντάσσεται στις επιχειρήσεις για την αποτροπή μετακίνησης μελών και εξοπλισμού της Χεζμπολάχ προς τον νότιο Λίβανο. Για τον λόγο αυτό είχε προηγηθεί προειδοποίηση, ότι η συγκεκριμένη γέφυρα θα αποτελούσε στόχο.

Η γέφυρα Κασμίγια αποτελεί κομβικό σημείο του οδικού δικτύου της περιοχής, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική σημασία του πλήγματος.