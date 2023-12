To φως της δημοσιότητας είδαν πλάνα από τη στιγμή που ο Ισραηλινός Στρατός κατεδαφίζει το κύριο δικαστήριο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστό ως Παλάτι της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι στρατεύματα της Ταξιαρχίας Nahal του Ισραηλινού Στρατού φωτογραφήθηκαν έξω από το δικαστήριο της Χαμάς αφού το είχαν καταλάβει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι στρατιώτες φαίνονται στη φωτογραφία να κρατούν ισραηλινές σημαίες χωρίς να έχει γίνει σαφές πότε είχε τραβηχτεί η φωτογραφία.

Footage shows the IDF demolishing Hamas's main courthouse in the Gaza Strip, known as the Justice Palace.https://t.co/MhoaTgrcHa pic.twitter.com/6UAuiLknwf

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 4, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ