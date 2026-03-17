Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν την φωτογραφία από την στιγμή που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την εξόντωση των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.
Στο στιγμιότυπο απαθανατίστηκε ο Νετανιάχου στο γραφείο του να τηλεφωνεί στις Ισραηλινές Στρατιωτικές Δυνάμεις με σκοπό να εξαπολύσουν πυρά κατά του Ιράν με στόχους του αξιωματούχους τους.
Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί
Ο επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νεκρός, σύμφωνα με ανάρτησή του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ.
«Μόλις ενημέρωσα τον αρχηγό του Επιτελείου ότι ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Λαριτζανί και ο επικεφαλής των Μπασίτζ – της κεντρικής δύναμης καταστολής του Ιράν – Σουλεϊμανί, εξοντώθηκαν χθες το βράδυ. Ακολουθούν τον Χαμενεΐ και όλα τα ηττημένα μέλη του άξονα του Κακού στα βάθη της κόλασης» έγραψε στο Χ ο Ίσραελ Κατζ.
Defense Minister Katz:
“I was just updated by the Chief of Staff that the Secretary of the National Security Council to Larijani, and the Basij chief – Iran’s central repression force – Soleimani, were eliminated last night. They have joined Khamenei, the head of the… pic.twitter.com/LK6uAyJldR
— Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026