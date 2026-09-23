Επεισόδιο σημειώθηκε στη Γ.Σ. του ΟΗΕ, με την αντιπροσωπεία του Ισραήλ και τον πρέσβη Ντάνι Ντάνον να αποχωρούν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος ηγέτης ζήτησε την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και την άσκηση διεθνούς πίεσης στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό των επιχειρήσεων στη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες αποχώρησαν όταν ο Ερντογάν στηλίτευσε τη συμπεριφορά των εποίκων στη Δυτική Όχθη και τα εμπόδια στην πρόσβαση στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας τις εκδηλώσεις υποστήριξης της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας.

Βίντεο από τη στιγμή της αποχώρησης των Ισραηλινών:

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε στην ομιλία του ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «γενοκτονική νοοτροπία που δεν αρκείται στη δολοφονία», επικρίνοντας παράλληλα τη στάση που, όπως είπε, έχει τηρηθεί απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα και υποστήριξε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες στη Γάζα και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδικία» την απόφαση να μην επιτραπεί στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη να το πράξουν, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φωνή του παλαιστινιακού λαού προς τον κόσμο», ανέφερε ο Ερντογάν, παρουσιάζοντας τη στάση της Άγκυρας ως προσπάθεια ανάδειξης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.