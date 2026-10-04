Σοκαριστικά πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας ένα μη επανδρωμένο ρωσικό αεροσκάφος να χτυπά τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου. Η επίθεση προκάλεσε τεράστια έκρηξη σε έναν από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πόλης, αφήνοντας πίσω της δύο τραυματίες, όπως επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο.

Το συγκεκριμένο πλήγμα σημειώθηκε την Κυριακή (4/10), ακριβώς τη στιγμή που ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, βρισκόταν στην ουκρανική πρωτεύουσα για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά, σε διάστημα μόλις δύο ημερών, που η Βόρεια Γέφυρα γίνεται στόχος, γεγονός που υποδηλώνει μια ξεκάθαρη ένταση των ρωσικών αεροπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Συστηματική στοχοποίηση των οδικών δικτύων

Το τελευταίο διάστημα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί σε κομβικές συγκοινωνιακές αρτηρίες. Ενδεικτικό είναι πως η Νότια Γέφυρα, η οποία εξυπηρετεί τόσο δρόμους, όσο και γραμμές του μετρό, δέχθηκε πέντε ξεχωριστά χτυπήματα μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής.

Οι βομβαρδισμοί της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Μερτς και η Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, πραγματοποιούσαν την επίσημη επίσκεψή τους, αψηφώντας τις συχνές προειδοποιήσεις της Μόσχας ότι ξένοι αξιωματούχοι δεν είναι ασφαλείς στο Κίεβο. «Σε αυτές τις κρίσιμες εβδομάδες για την Ουκρανία, το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός Καγκελάριος.

Σύμφωνο για νέα όπλα και οικονομική ενίσχυση

Στον απόηχο των επιθέσεων, οι δύο ηγέτες ολοκληρώνουν μια κομβική συμφωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία εστιάζει στην κοινή παραγωγή πυραύλων και drones. Παράλληλα, το Βερολίνο ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη, προσθέτοντας ακόμη 350 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για την ανακατασκευή των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι η ενίσχυση της αεράμυνας είναι πλέον επιτακτική. Όπως επισήμανε, η Μόσχα αξιοποιεί όλο και περισσότερο αναβαθμισμένα, ταχύτατα drones τύπου Shahed, τα οποία καταφέρνουν να διαπερνούν την υπάρχουσα αντιπυραυλική ασπίδα της Ουκρανίας.