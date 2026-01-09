Τη σκληρότητα του πολέμου στη Συρία ανέδειξε ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου στο Χαλέπι. Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το μέτωπο των συγκρούσεων, άρμα μάχης του συριακού στρατού κινήθηκε απευθείας προς τον δημοσιογράφο, που βρισκόταν στο πλάνο.

A Syria TV reporter was struck by a tank while reporting live from Aleppo on the developments of the clashes between the YPG terrorist organisation and the army in Syria pic.twitter.com/9PBdA1I8Vs — TRT World (@trtworld) January 9, 2026



Ο ρεπόρτερ του Syria TV, Αμμάμ Μαρτζάν, μετέδιδε τις εξελίξεις από περιοχή όπου μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις, ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), όταν το τανκ εμφανίστηκε ξαφνικά και έπεσε πάνω του.

A Syrian Army tank accidentally ran over Syria TV correspondent Ammar Marjan while he was covering events in Aleppo. He survived the incident with minor injuries. pic.twitter.com/p9c9GEnjCB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν, ο δημοσιογράφος φαίνεται να αιφνιδιάζεται, ενώ το βαρύ όχημα τον χτυπά και τον εκσφενδονίζει στο έδαφος. Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός, καθώς η εικόνα δημιούργησε την εντύπωση ότι είχε παρασυρθεί κάτω από τις ερπύστριες του άρματος.

A Syria TV reporter was accidentally struck by a Syrian govt tank in Aleppo. pic.twitter.com/9wJGfElqwJ — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) January 9, 2026

Οι κραυγές πόνου και η αναστάτωση του συνεργείου αποτύπωσαν τη δραματικότητα της στιγμής, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Ωστόσο, νεότερα πλάνα που κυκλοφόρησαν αργότερα έδειξαν πως ο Αμμάμ Μαρτζάν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς από την πρόσκρουση εκτοξεύθηκε προς σταθμευμένο όχημα που απορρόφησε μεγάλο μέρος της δύναμης, ενώ το τανκ ακινητοποιήθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας σοβαρότερο τραυματισμό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τη σκληρότητα του πολέμου όπως και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν πολεμικά γεγονότα, ρισκάροντας ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.