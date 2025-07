Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 16 Ιουλίου, ότι έπληξε την είσοδο του Γενικού Επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό, μετά την απειλή της ισραηλινής κυβέρνησης ότι θα εντείνει τα πλήγματά της για να προστατεύσει τους Δρούζους, μειονότητα στη νότια Συρία, αν οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από το νότιο τμήμα της χώρας.

«Ο στρατός έπληξε την πύλη εισόδου του συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος» στη Δαμασκό και συνεχίζει «να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ενέργειες σε βάρος Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός.

Another live documentation of the moment one of the raids was launched on Damascus. pic.twitter.com/dFSg7ay2qs

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες σε όλη την πόλη, με τα βίντεο να δημοσιοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτηρίου και τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν πως τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν το κτίσμα και ότι αξιωματικοί καταφεύγουν στο υπόγειο. Το κρατικό Elekhbariya TV δήλωσε ότι δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ενισχύει τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία.

«Στη βάση της αποτίμησης της κατάστασης, ο ισραηλινός στρατός αποφάσισε να ενισχύσει τους μάχιμους στρατιώτες του στη ζώνη των συνόρων με τη Συρία», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Israeli airstrikes on the presidential palace in Damascus pic.twitter.com/ZdELchzAAk

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε, από την πλευρά της, πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της Δαμασκού χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς.

Στο μεταξύ, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε δύο πλήγματα από αέρος στην πόλη Σουέιντα της Συρίας.

The moment the Israeli Air Force carried out an airstrike on the General Staff building in Umayyad Square in central Damascus. pic.twitter.com/bgtZqJjK2o

Παράλληλα, δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν σήμερα τα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, και στις δύο κατευθύνσεις, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πλήγματα από το Ισραήλ.

Ισραηλινοί στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν στα σύνορα όπου φράκτες από συρματόπλεγμα υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα και στις δύο κατευθύνσεις, σε συχνά χαοτικές σκηνές υπό τα δακρυγόνα που εκτοξεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις που προσπαθώντας να τους εμποδίσουν, πρόσθεσε.

BREAKING: Hundreds of Israeli Druze are trying to cross into Syria; IDF and Border Police are struggling to contain the situation. pic.twitter.com/FSMGFYovRo

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε «δεκάδες υπόπτους» που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα από τη ζώνη Χαντέρ, ένα χωριό στη νότια Συρία που κατέλαβε το Ισραήλ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Ταυτόχρονα, πολλοί Ισραηλινοί άμαχοι διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς», πρόσθεσε ο στρατός.

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται τεχνικά σε καθεστώς πολέμου, απουσία μιας συνθήκης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

🚨 BREAKING: Massive explosions in Damascus as Israel strikes Syrian Army Headquarters — IDF Reports also emerging of Israeli drone strikes on government security convoys in Sweida #Syria pic.twitter.com/PQmnW6iRji

#Breaking: Gunfire in Damascus at MoD

Two people wounded as Israeli army attacked the entrance of Syrian ministry of Defence building in the capital of Syria.

Israeli media says the army attacked Damascus — in a message directed at the Shara govt regarding the events in Sweida https://t.co/VUz7tSRyqd pic.twitter.com/bAPg7TCqpy

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) July 16, 2025