Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις (CENTCOM), επιβεβαίωσαν, με την ανάρτηση ενός βίντεο, ότι νωρίτερα την Κυριακή (19/4), πραγματοποίησαν επίθεση και στη συνέχεια ρεσάλτο κατά του πλοίου Touska με ιρανική σημαία που προσπάθησε να περάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού αναφέρει στο X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «που επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα επέβαλαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού εναντίον ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς ένα ιρανικό λιμάνι».

«Το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) με κατευθυνόμενους πυραύλους αναχαίτισε το M/V Touska, καθώς διέσχιζε τη βόρεια Αραβική Θάλασσα με 17 κόμβους καθ’ οδόν προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο με ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, ο Spruance έδωσε εντολή στο πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιο του. Το Spruance απενεργοποίησε την πρόωση του Touska εκτοξεύοντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού στο μηχανοστάσιο του Touska. Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο μη συμμορφούμενο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 25 εμπορικά πλοία να γυρίσουν πίσω ή να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι».

Αυτή η εκδοχή διαφέρει από εκείνη που παρουσιάστηκε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπου ιρανικά στρατιωτικά πλοία ανταπέδωσαν πυρά σε αμερικανικά πλοία, αναγκάζοντάς τα να φύγουν.