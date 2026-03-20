Tα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία χειρίζεται προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία, κατέρριψαν την Πέμπτη δύο βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας A Haber κατέγραψε τη δράση του αντιπυραυλικού συστήματος αεράμυνας σε ζωντανή μετάδοση. Στο βίντεο ακούγεται ο διάλογος του παρουσιαστή του καναλιού και του δημοσιογράφου, που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία, Ορχάν Σαλί.

Παρουσιαστής: Πάμε στη Σαουδική Αραβία, έχουμε νέες εκρήξεις.

Ορχάν Σαλί: Ναι δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά μόλις εκτοξεύθηκαν οι Patriot. Aν ακούτε…ναι είναι οι Patriot….Ακριβώς 5 Patriot εκτοξεύθηκαν και υπήρξε έκρηξη.

Παρουσιαστής: Ορχάν, το σημείο το οποίο βρίσκεσαι είναι εκεί που είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών και εκεί έγινε μια επίθεση.

Ορχάν Σαλί: Το ξενοδοχείο το οποίο βρισκόμαστε είναι αυτό με τις διπλωματικές αποστολές. Υπήρξε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο και οι Patriot αναχαίτισαν κι ακόμα εκτοξεύουν πυραύλους για να αναχαιτίσουν. Μας πήγαν εντός του ξενοδοχείου καθώς πέφτουν θραύσματα.