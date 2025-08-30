Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Παρούμπι έπεσε νεκρός από πυρά ενός άγνωστου άνδρα, ο οποίος προσποιούνταν τον ντελιβερά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί.

Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Δείτε το βίντεο:

Des images montrent un tueur ouvrant le feu avec un pistolet en direction d’Andriy Parubiy ; au moment du meurtre, la victime est cachée des caméras de surveillance par des arbres, mais le tireur avec un sac Glovo est bien visible.🤬 https://t.co/Uxy1Efotxv pic.twitter.com/lRcMKtBLcD — Bounty (@JoelTarnawski) August 30, 2025

Νωρίτερα, η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Δράστης ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον ντελιβερά και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

The Ukrainian president has been briefed on the killing of Andriy Parubiy, who was shot by a food delivery courier. Law enforcement is searching for the gunman and working to establish his identity. Volodymyr Zelensky called the murder “horrific” and offered condolences to the… https://t.co/LDuxFiiDIg pic.twitter.com/HlBksw3zrW — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Προσοχή, σκληρές εικόνες: