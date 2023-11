H στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στη γέφυρα Ρέινμποου στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, στους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Το βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ερευνά την έκρηξη του οχήματος ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί και η ίδια στο σημείο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου αυτής της καναδικής επαρχίας αξιολογούν την κατάσταση στη γέφυρα Ρέινμποου. Η τοπική αστυνομία πάντως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προς το παρόν η ανάμιξή της στη διερεύνηση του συμβάντος είναι «ελάχιστη».

