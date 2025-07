Ένα νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από το εσωτερικό του ελληνόκτητου πλοίου Magic Seas, τη στιγμή που δέχεται επίθεση από τους Χούθι, στα ανοικτά της Υεμένης την Κυριακή 6/7.

Στο βίντεο φαίνεται καπνός να βγαίνει από το κατάστρωμα και θρύψαλα γυαλιών να καλύπτουν το δάπεδο. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει νερό να μπαίνει στους θαλάμους διαμονής και αρκετά μέλη του πληρώματος να φορούν σωσίβια.

First video from inside the Magic Seas ship before it was sunk after being targeted by the Yemeni Armed Forces. pic.twitter.com/93iZS7kaY4

— Middle Eastern Affairs (@Middle_Eastern0) July 7, 2025