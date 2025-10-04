Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τη στιγμή της ρωσικής επίθεσης με drones, τα οποία έπληξαν επιβατική αμαξοστοιχία, στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Το βίντεο, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, δείχνει την στιγμή που το drone πέφτει πάνω στο τρένο, το οποίο τυλίγεται στις φλόγες, αφήνοντας στην ατμόσφαιρα πυκνούς μαύρους καπνούς.

Ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο, δείχνει τα βαγόνια του τρένου που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Το ίδιο έχει συμβεί και στο εξωτερικό του τρένου, που βρίσκεται ακόμα πάνω στις γραμμές, πριν το απομακρύνουν τα συνεργεία.

Το τρένο, που εκτελούσε τη διαδρομή Σοστκά-Κίεβο, επλήγη, ενώ βρισκόταν στο σταθμό της κοινότητας Σοστκά.

Διασώστες, γιατροί και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του συμβάντος.

Ζελένσκι: «Αυτό είναι τρομοκρατία»

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την ενέργεια αυτή.

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 θύματα», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω του X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο με ένα βαγόνι να φλέγεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει».

Νωρίτερα, όπως δήλωσε ο περιφερειακός Κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ, η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ότι επλήγη ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

Ο Κυβερνήτης ανάρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντάς την, σχεδόν καθημερινά, τους δύο τελευταίους μήνες.

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από τον ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

