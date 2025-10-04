Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τη στιγμή της ρωσικής επίθεσης με drones, τα οποία έπληξαν επιβατική αμαξοστοιχία, στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Το βίντεο, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, δείχνει την στιγμή που το drone πέφτει πάνω στο τρένο, το οποίο τυλίγεται στις φλόγες, αφήνοντας στην ατμόσφαιρα πυκνούς μαύρους καπνούς.

Two Russian Geran-2 drones struck Shostka railway station in Ukraine’s Sumy region. Zelensky claims Russia targeted a civilian train, but photos and video he published show freight cars. pic.twitter.com/dLlbMLnqUl — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) October 4, 2025

Ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο, δείχνει τα βαγόνια του τρένου που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Το ίδιο έχει συμβεί και στο εξωτερικό του τρένου, που βρίσκεται ακόμα πάνω στις γραμμές, πριν το απομακρύνουν τα συνεργεία.

🤬 This is what the inside of the train attacked by the Russians looks like It’s worth recalling that the terrorists waited until the rescue operation began at the station — and then struck a second time. Ukrainian media report a critical situation in Shostka: after several… https://t.co/g5qJf8h57i pic.twitter.com/8iCAYTpEqZ — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

Το τρένο, που εκτελούσε τη διαδρομή Σοστκά-Κίεβο, επλήγη, ενώ βρισκόταν στο σταθμό της κοινότητας Σοστκά.

Διασώστες, γιατροί και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του συμβάντος.

Ζελένσκι: «Αυτό είναι τρομοκρατία»

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την ενέργεια αυτή.

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 θύματα», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω του X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο με ένα βαγόνι να φλέγεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει».

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Νωρίτερα, όπως δήλωσε ο περιφερειακός Κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ, η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ότι επλήγη ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

&

Russians have just targeted a passenger train in Ukraine’s Sumy region, injuring dozens of people as they made their commute. Russians continue their war on Ukraine’s civilian population. pic.twitter.com/HFQlCinCCe — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 4, 2025

Ο Κυβερνήτης ανάρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

#Russian strike hits passenger train in #Ukraine, injuring dozens: #Reuters https://t.co/VGNLwlCn27

A Russian drone strike hit a passenger train at a station in Ukraine’s northern #Sumy region, injuring dozens of people, officials said.#RussiaUkraineWar

“A Russian drone strike… pic.twitter.com/X4PrAgiBFY — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 4, 2025

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντάς την, σχεδόν καθημερινά, τους δύο τελευταίους μήνες.

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από τον ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.