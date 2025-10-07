Ελικόπτερο έπεσε και συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρεις άνθρωποι το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σακραμέντο.

A medical #helicopter reportedly crashed on eastbound Highway 50 near Howe Avenue in #Sacramento, #California, on Monday evening, leaving several people injured. The chopper, identified as a REACH air medical helicopter, was responding to medical needs, though it is unclear… pic.twitter.com/RJrEvENZQY — News9 (@News9Tweets) October 7, 2025

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην εθνική οδό 50 κοντά στη Howe Avenue, σύμφωνα με την αναφορά, η οποία προσθέτει ότι επρόκειτο για ελικόπτερο που παρέχει αεροπορικές ιατρικές υπηρεσίες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το ελικόπτερο ταξίδευε προς ή από κάποιο νοσοκομείο της περιοχής, πρόσθεσε η έκθεση.

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. – Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB — Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025

«Έχει σημειωθεί μια τραγική συντριβή ελικοπτέρου στην 50η οδό ανατολικά της 59ης οδού», ανέφερε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν Μακάρτι, σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.