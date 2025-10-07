Ελικόπτερο έπεσε και συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρεις άνθρωποι το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σακραμέντο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην εθνική οδό 50 κοντά στη Howe Avenue, σύμφωνα με την αναφορά, η οποία προσθέτει ότι επρόκειτο για ελικόπτερο που παρέχει αεροπορικές ιατρικές υπηρεσίες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το ελικόπτερο ταξίδευε προς ή από κάποιο νοσοκομείο της περιοχής, πρόσθεσε η έκθεση.

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

«Έχει σημειωθεί μια τραγική συντριβή ελικοπτέρου στην 50η οδό ανατολικά της 59ης οδού», ανέφερε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν Μακάρτι, σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ελικόπτερο