Η στιγμή της συντριβής του μαχητικού F-16 σε εθνικό πάρκο των ΗΠΑ

Ο χειριστής του F-16 έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του προτού συντριβεί το αεροσκάφος στο εθνικό πάρκο Γουάιτ Σαντς, ανακοίνωσε η αεροπορική βάση Χόλομαν μέσω Facebook.

Το F-16 είναι υπερηχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων που αναπτύχθηκε για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τα χρόνια του 1970. Εκατοντάδες αεροσκάφη στη μεγάλη πλειονότητά τους εκσυγχρονισμένα, παραμένουν σε υπηρεσία σε όλο τον κόσμο. F-16 διαθέτει και η ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην αναβαθμισμένη εκδοχή τους (Viper).

🚨🇺🇸

An American F-16 Fighter Jet CRASHED in the Holloman Air Force Base, New Mexico

The pilot ejected and is recovering well

The Jet is destroyed

This video is NOT of this event, it is of an F-16 Crash in Pakistan, to help you understand

pic.twitter.com/jUyqE3VVcV

— Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) April 30, 2024