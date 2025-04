Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι ΗΠΑ έχουν «χάσει τη μπάλα» στην κατασκευή τσιπ όλα αυτά τα χρόνια, επιτρέποντας στην Κίνα και σε άλλους ασιατικούς κόμβους να προχωρήσουν. Έτσι δήλωσε η Gina Raimondo, η οποία εκείνη την εποχή ήταν υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, σε συνέντευξή της το 2021.

Τέσσερα χρόνια μετά, τα τσιπ παραμένουν πεδίο μάχης στον αγώνα ΗΠΑ – Κίνας για τεχνολογική υπεροχή και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump θέλει τώρα να ενεργοποιήσει μια εξαιρετικά περίπλοκη και λεπτή διαδικασία κατασκευής που άλλες χώρες χρειάστηκαν δεκαετίες για να τελειοποιήσουν.

Λέει ότι η δασμολογική του πολιτική θα απελευθερώσει την οικονομία των ΗΠΑ και θα φέρει θέσεις εργασίας στην πατρίδα, αλλά δείχνει να αγνοεί ότι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ αγωνίζονται εδώ και καιρό με την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων και τα προϊόντα κακής ποιότητας που παράγουν τα αμερικανικά εργοστάσιά τους.

Τι θα κάνει λοιπόν ο Trump διαφορετικά; Και, δεδομένου ότι η Ταϊβάν, η Κίνα και άλλα μέρη της Ασίας έχουν τη μυστική συνταγή για τη δημιουργία τσιπ υψηλής ακρίβειας, είναι ακόμη δυνατό για τις ΗΠΑ να τα παράγουν και μάλιστα σε κλίμακα;

Microchips: Η μυστική συνταγή

Οι ημιαγωγοί είναι κομβικοί για την τροφοδοσία των πάντων, από πλυντήρια ρούχων μέχρι iPhone και στρατιωτικά τζετ έως ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτές οι μικροσκοπικές γκοφρέτες πυριτίου, γνωστές ως τσιπ, εφευρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σήμερα, τα πιο προηγμένα τσιπ παράγονται στην Ασία και σε εκπληκτική κλίμακα.

Η κατασκευή τους είναι δαπανηρή και τεχνολογικά περίπλοκη. Ένα iPhone για παράδειγμα μπορεί να περιέχει τσιπ που σχεδιάστηκαν στις ΗΠΑ, κατασκευάστηκαν στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες όπως σπάνιες γαίες που εξορύσσονται κυρίως στην Κίνα. Στη συνέχεια, μπορούν να σταλούν στο Βιετνάμ για συσκευασία, μετα στην Κίνα για συναρμολόγηση και δοκιμή, πριν αποσταλούν στις ΗΠΑ.

Είναι ένα βαθιά ολοκληρωμένο οικοσύστημα, που έχει εξελιχθεί μέσα σε δεκαετίες.

Ο Trump επαίνεσε τη βιομηχανία τσιπ, αλλά την απείλησε και με δασμούς. Είπε στον ηγέτη του κλάδου, την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ότι θα έπρεπε να πληρώσει φόρο 100% εάν δεν έχτιζε εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Με ένα τόσο περίπλοκο οικοσύστημα και έντονο ανταγωνισμό, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσουν για υψηλότερες επενδυτικές απαιτήσεις και κόστη μακροπρόθεσμα, πολύ πέρα ​​από την κυβέρνηση Trump. Οι συνεχείς αλλαγές στις πολιτικές δεν βοηθούν. Μέχρι στιγμής, μόνο μερικες έχουν δείξει προθυμία να επενδύσουν στις ΗΠΑ.

Οι σημαντικές επιδοτήσεις που έχουν δώσει η Κίνα, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα σε ιδιωτικές εταιρείες που αναπτύσσουν τσιπ είναι ένας μεγάλος λόγος για την επιτυχία τους.

Αυτός ήταν σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος σκέψης πίσω από τον Νόμο για τα Τσιπ και την Επιστήμη των ΗΠΑ, ο οποίος υπογράφτηκε το 2022 υπό τον Πρόεδρο Joe Biden – μια προσπάθεια εκ νέου ενίσχυσης της κατασκευής τσιπ και διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού – με την κατανομή επιχορηγήσεων, φορολογικών πιστώσεων και επιδοτήσεων για την παροχή κινήτρων στην εγχώρια παραγωγή.

Ορισμένες εταιρείες όπως η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο TSMC και η μεγαλύτερη κατασκευάστρια smartphone στον κόσμο η Samsung έχουν γίνει κύριοι δικαιούχοι της νομοθεσίας, με την TSMC να λαμβάνει 6,6 δις δολ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για εργοστάσια στην Αριζόνα και τη Samsung να λαμβάνει περίπου 6 δις δολ για μια εγκατάσταση στο Τέιλορ του Τέξας.

Η TSMC ανακοίνωσε πρόσφατα περαιτέρω επένδυση 100 δις δολ στις ΗΠΑ, επιπλέον των 65 δις δολ που είχε δεσμευτεί για τρία εργοστάσια. Η διαφοροποίηση της παραγωγής τσιπ λειτουργεί και για την TSMC, με την Κίνα να απειλεί επανειλημμένα να πάρει τον έλεγχο του νησιού.

Ωστόσο, τόσο η TSMC όσο και η Samsung έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις με τις επενδύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων δαπανών, της δυσκολίας πρόσληψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, των καθυστερήσεων στην κατασκευή και της αντίστασης από τα τοπικά συνδικάτα. «Αυτό δεν είναι απλα ένα εργοστάσιο όπου φτιάχνεις κουτιά», λέει ο Marc Einstein, διευθυντής έρευνας στην εταιρεία πληροφοριών αγοράς Counterpoint. «Τα εργοστάσια που κατασκευάζουν τσιπ είναι τόσο υψηλής τεχνολογίας αποστειρωμένα περιβάλλοντα, που χρειάζονται χρόνια και χρόνια για να κατασκευαστούν». Παρά την αμερικανική επένδυση, η TSMC είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της θα παραμείνει στην Ταϊβάν, ειδικά τα πιο προηγμένα τσιπ υπολογιστών της.

Προσπαθησε η Κίνα να κλέψει το «στολίδι» της Ταιβάν;

Σήμερα, τα εργοστάσια της TSMC στην Αριζόνα παράγουν τσιπ υψηλής ποιότητας. Όμως ο Chris Miller, συγγραφέας του βιβλίου Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, υποστηρίζει ότι «είναι μια γενιά πίσω από την τεχνολογία αιχμής της Ταϊβάν».

«Το ζήτημα της κλίμακας εξαρτάται από το πόσες επενδύσεις γίνονται στις ΗΠΑ έναντι της Ταϊβάν», λέει. «Σήμερα, η Ταϊβάν έχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα».

Η πραγματικότητα είναι ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτύξει η Ταϊβάν αυτή την ικανότητα και παρά την απειλή της Κίνας να ξοδέψει δις δολ για να κλέψει «το στολίδι» της Ταϊβάν στον κλάδο, συνεχίζει να ευδοκιμεί.

Η TSMC ήταν ο πρωτοπόρος του «μοντέλου χυτηρίου» όπου οι κατασκευαστές τσιπ έπαιρναν σχέδια από τις ΗΠΑ και κατασκεύαζαν τσιπ για άλλες εταιρείες. Οδηγώντας σε ένα κύμα νεοφυών επιχειρήσεων στη Silicon Valley, όπως η Apple, η Qualcomm και η Intel, η TSMC μπόρεσε να ανταγωνιστεί τους αμερικανικούς και ιαπωνικούς κολοσσούς έχοντας καλύτερους μηχανικούς, εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και ανταλλαγή γνώσης.

«Θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να φτιάξουν τσιπ και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας;», ρωτά ο Einstein. «Σίγουρα, αλλά θα φτάσουν τα τσιπ τους το μέγεθος νανομέτρου; Μάλλον όχι».

Ένας λόγος είναι η μεταναστευτική πολιτική του Trump, η οποία μπορεί ενδεχομένως να περιορίσει την άφιξη ειδικευμένων ταλέντων από την Κίνα και την Ινδία.

«Ακόμη και ο Elon Musk είχε πρόβλημα μετανάστευσης με τους μηχανικούς της Tesla», λέει ο Einstein, αναφερόμενος στην υποστήριξη του Musk στο πρόγραμμα βίζας H-1B των ΗΠΑ που φέρνει ειδικευμένους εργάτες στις ΗΠΑ. «Αυτό είναι ένα σημείο συμφόρησης και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, εκτός και αν αλλάξουν εντελώς τη στάση τους για τη μετανάστευση. Δεν μπορείς να έχεις μαγικά PhD από το πουθενά».

Το παγκόσμιο έμμεσο αποτέλεσμα

Ακόμα κι έτσι, ο Trump διπλασίασε τους δασμούς, διατάζοντας μια εμπορική έρευνα εθνικής ασφάλειας στον τομέα των ημιαγωγών. «Είναι ένα κλειδί στη μηχανή – ένα μεγάλο κλειδί», λέει ο Einstein. «Η Ιαπωνία για παράδειγμα βασίζει την οικονομική της αναζωογόνηση στους ημιαγωγούς και οι δασμοί δεν ήταν στο επιχειρηματικό σχέδιο».

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στη βιομηχανία, σύμφωνα με τον Miller, είναι πιθανό να είναι μια ανανέωση της εστίασης στην εγχώρια παραγωγή σε πολλές από τις βασικές οικονομίες του κόσμου: Κίνα, Ευρώπη, ΗΠΑ. Ορισμένες εταιρείες θα μπορούσαν να αναζητήσουν νέες αγορές. Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Huawei, για παράδειγμα, επεκτάθηκε στην Ευρώπη και στις αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊλάνδης, των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας, της Μαλαισίας και πολλών χωρών στην Αφρική ενόψει των ελέγχων και των δασμών στις εξαγωγές, αν και τα περιθώρια στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μικρά.

«Η Κίνα τελικά θέλει να κερδίσει – πρέπει να καινοτομήσει και να επενδύσει στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Δείτε τι έκανε με το Deepseek», λέει ο Einstein, αναφερόμενος στο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάστηκε στην Κίνα και προσφέρεται δωρεάν.

«Εάν κατασκευάσουν καλύτερα τσιπ, όλοι θα πάνε σε αυτά. Η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας είναι κάτι που μπορούν να πετύχουν τώρα και κοιτάζοντας μπροστά, είναι η κατασκευες εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας».

Στο μεταξύ, ενδέχεται να προκύψουν νέοι κόμβοι παραγωγής. Η Ινδία έχει δώσει πολλές υποσχέσεις, σύμφωνα με ειδικούς που λένε ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, από τις ΗΠΑ, να ενσωματωθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ – είναι γεωγραφικά πιο κοντά, η εργασία είναι φθηνή και η εκπαίδευση καλή. Η Ινδία έχει σηματοδοτήσει την προθυμία της να είναι ανοιχτή στην κατασκευή τσιπ, αλλά αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γης για εργοστάσια, και η παραγωγή νερού – τα τσιπ χρειάζονται πολύ νερό υψηλότερης ποιότητας.

Διαπραγματευτικά χαρτιά

Οι εταιρείες τσιπ δεν βρίσκονται πλήρως στο έλεος των δασμών. Η απόλυτη εξάρτηση και ζήτηση για τσιπ από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Apple και η Cisco θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Trump για να αντιστρέψει τυχόν εισφορές στον τομέα των τσιπ.

Μερικοί γνώστες πιστεύουν ότι το έντονο λόμπι από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple Tim Cook, εξασφάλισε τις εξαιρέσεις σε δασμούς για smartphone, φορητούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά, και ο Trump φέρεται να αίρει την απαγόρευση των τσιπ που μπορεί να πουλήσει η Nvidia στην Κίνα ως αποτέλεσμα λόμπι.

Ερωτηθείς πρόσφατα, συγκεκριμένα για τα προϊόντα της Apple, ο Trump είπε: «Είμαι πολύ ευέλικτο άτομο», προσθέτοντας ότι «ίσως θα υπάρξουν πράγματα, μίλησα με τον Tim Cook, και τον βοήθησα πρόσφατα».

Ο Einstein πιστεύει ότι όλα καταλήγουν στο ότι ο Trump προσπαθεί τελικά να κάνει μια συμφωνία – αυτός και η κυβέρνησή του γνωρίζουν ότι δεν μπορούν απλώς να χτίσουν ένα μεγαλύτερο κτίριο όταν πρόκειται για τσιπ. «Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση Trump είναι ό,τι έκανε με τον ιδιοκτήτη του TikTok, Bytedance. Λέει ότι, «δεν πρόκειται να σας αφήσω να δραστηριοποιηθείτε πλέον στις ΗΠΑ εκτός εάν δώσετε στην Oracle ή σε άλλη αμερικανική εταιρεία ένα μερίδιο», πιστεύει ο Einstein. «Νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι παρόμοιο εδώ – η TSMC δεν πάει πουθενά, ας τους αναγκάσουμε να κάνουν μια συμφωνία με την Intel και να πάρουν ένα κομμάτι από την πίτα», προσθέτει.

Όμως το σχέδιο του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ασίας έχει ένα πολύτιμο μάθημα: καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της μια βιομηχανία τσιπ. Και αν θέλει κάποιος να φτιάξει προηγμένους ημιαγωγούς, αποτελεσματικά και σε κλίμακα – θα χρειαστεί χρόνος.

Ο Trump προσπαθεί να δημιουργήσει μια βιομηχανία τσιπ μέσω προστατευτισμού και απομόνωσης, όταν αυτό που επέτρεψε την ανάδυση της βιομηχανίας τσιπ σε ολόκληρη την Ασία είναι το αντίθετο: η συνεργασία σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Πηγή: BBC News