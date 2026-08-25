Βίντεο με την νέα του «ασπίδα» απέναντι στις σύγχρονες εναέριες απειλές έδωσε στη δημοσιότητα ο κινεζικός στρατός, δοκιμάζοντας στην πράξη ένα εξελιγμένο κινητό σύστημα παραγωγής αερολύματος και καπνού πολλαπλών ρουκετών.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με πραγματικά πυρά από ταξιαρχία της 78ης Στρατιάς και εστίασε στην προστασία κρίσιμων στρατιωτικών μονάδων σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα πραγματικό πεδίο μάχης, με απαιτητικό ανάγλυφο και μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή τακτική προκάλυψης καπνού, προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις του ψηφιακού πολέμου. Το σύστημα είναι τοποθετημένο σε κινούμενες αμυντικές πλατφόρμες που αλλάζουν ταχύτατα θέσεις και έχει τη δυνατότητα να απελευθερώνει ακαριαία ένα ευρύ προστατευτικό νέφος πολυφασματικού αερολύματος.

Μάλιστα η σύνθεση αυτή περιέχει εξειδικευμένα μικροσωματίδια άνθρακα και μετάλλων, τα οποία καταφέρνουν να μπλοκάρουν όχι μόνο τις συμβατικές οπτικές κάμερες, αλλά και τα συστήματα θερμικής απεικόνισης, απορροφώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπουν τα οχήματα.

Παράλληλα, η νέα αυτή μέθοδος, σύμφωνα με το Πεκίνο, στοχεύει απευθείας στην εξουδετέρωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου FPV, τα οποία βασίζονται στην οπτική επαφή του χειριστή για να πλήξουν τον στόχο τους, καθιστώντας τα ουσιαστικά ανενεργά.

Επιπλέον, το πυκνό σύννεφο αερολύματος προκαλεί τη διασπορά στις δέσμες καθοδήγησης λέιζερ, με αποτέλεσμα την αστοχία των πυρομαχικών ακριβείας.

Με τη συγκεκριμένη δοκιμή, η Κίνα δείχνει να επενδύει σε προσβάσιμες αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία των χερσαίων δυνάμεών της από τις σύγχρονες τακτικές εναέριας προσβολής.

To βίντεο δημοσιεύει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το China Global Television Network Europe (CGTN Europe), το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό τμήμα και ένα από τα τρία μεγάλα διεθνή κέντρα παραγωγής του κινεζικού κρατικού αγγλόφωνου ειδησεογραφικού δικτύου CGTN.