Ο Σι Τζινπίνγκ ηγήθηκε της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας, με τον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλευρό του.

Μια εντυπωσιακή ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων, drones, ρομπότ, αόρατων υπερμαχητικών αεροσκαφών και κανονιών λέιζερ. Πολλά εκτίθενται για πρώτη φορά και είναι έτοιμα για χρήση.

Το οπλοστάσιο έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την αμερικανική παρέμβαση και να προετοιμάσει την απόβαση στην Ταϊβάν, ενώ ο Σι καλεί για ειρήνη και απελευθερώνει 80 χιλιάδες περιστέρια μπροστά σε 50 χιλιάδες θεατές.

Μια επίδειξη δύναμης που προκαλεί τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: La Repubblica