H συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, φαίνεται ότι έχει επιδράσει θετικά στη ρωσική αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με το βίντεο που ακολουθεί, στη Ρωσία η βενζινη των 95 οκτανίων πωλείται από 70 έως 75 σεντς το λίτρο και η αντίστοιχη των 92 οκτανίων κοντά στα 65 σεντς.

Επίσης, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν ούτε ουρές στα πρατήρια καυσίμων, ούτε προβλήματα ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, εξαιτίας της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, οι Ρώσοι θα αγοράζουν φθηνά τα καύσιμα και θα μπορούν στη συνέχεια να τα μεταπωλούν στην Ευρώπη, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.