Οι υπουργοί Εσωτερικών της Βρετανίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας – ή αλλιώς της συμμαχίας που είναι γνωστή με την ονομασία «Five Eyes» – θα ανακοινώσουν μέτρα εντός της εβδομάδας για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων και την καταπολέμηση κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων, ανακοίνωσε χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίυ, η βρετανίδα Σαμπάνα Μαχμούντ.

Οι υπουργοί της αναμένεται να συναντηθούν στο Λονδίνο σήμερα και αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και οι συνομιλίες τους θα επικεντρωθούν σε μέτρα για την καταστροφή «εγκληματικών συμμοριών» διακίνησης μεταναστών.

«Θα συμφωνήσουμε νέα μέτρα για την προστασία των συνόρων μας με τους εταίρους μας» στη συμμαχία Five Eyes («Πέντε Μάτια»), ανέφερε η κα Μαχμούντ, η οποία διορίστηκε στο αξίωμα μόλις την Παρασκευή, όταν ο πρωθυπουργός των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, προχώρησε σε ανασχηματισμό.

Στη Βρετανία, το ζήτημα της μετανάστευσης σχεδόν μονοπωλεί τον δημόσιο διάλογο, με την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ υπό πίεση από την αντιπολίτευση λόγω του αριθμού-ρεκόρ αιτήσεων για τη χορήγηση ασύλου και αύξηση της ροής μεταναστών με μικρά πλεούμενα μέσω του στενού της Μάγχης.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά της.

Η κα Μαχμούντ θα υποδεχθεί στον Λονδίνο τους τέσσερις ομολόγους της εντός της ημέρας, δηλαδή, την Αμερικανίδα Κρίστι Νόεμ, τον Καναδό Γκάρι Αναντασανγάρι, τον Αυστραλό Τόνι Μπερκ και τη Νεοζηλανδή Τζούντιθ Κόλινς.

Στις συνομιλίες τους αναμένεται επίσης να εξεταστούν μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ιδίως με όχημα το διαδίκτυο και της διακίνησης συνθετικών οπιοειδών, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες της κας Μαχμούντ στο υπουργείο Εσωτερικών.